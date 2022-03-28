中美審計談判有進展 業績期存變數 好淡角力 港股料上落市

中美審計底稿角力傳來新進展，內媒引述接近監管部門人士報道，中美雙方監管機構正在相向而行，努力尋求解決方案，以盡快實現有效、可持續的合作。據悉，這符合兩國資本市場和全球投資者的最大利益。部份中概股負責人和投資機構代表，昨日更參加中證監的視頻交流，以聽取對中概股近期情況的意見。好消息流出，加上夜期黑期均高水，料今日港股或高開200點。對於市場關心的中美審計監管合作進展，當局未透露與美國監管機構談判的細節，但表示雙方都展示了解決問題的積極意願和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商。中證監在會上提醒，近期一些並不掌握實際情況的媒體，對雙方合作的細節和走向有不少主觀臆測，給市場預期造成了不必要的干擾，希望市場人士以雙方監管部門公開披露的信息為準，不要盲目跟風。夜期黑期升逾200點有資深會計師表示，最近幾個月中美雙方監管機構的良好互動，有望打破審計監管角力的長期僵局，相信雙方監管部門有能力從專業角度盡快達成合作安排。此外，對於有意赴美上市的華企，早前市傳中證監「開綠燈」容許不持敏感數據的中國公司赴美上市後，內媒昨引述接近監管人士處獲悉，中證監經與相關行業主管部門溝通協調，近期對騰訊（700）有份投資的震坤行等擬赴美上市企業，已出具了「無異議回覆」。內媒指，此表明監管部門積極落實金融委3月16日會議精神，繼續支持符合條件的企業到境外上市，努力保持境外上市渠道暢通。此前有消息指，震坤行正考慮要求上市安排行華興資本和高盛，重啟協助安排美國的IPO工作。中美雙方爭端延續，外圍俄烏戰爭未止，成為未來左右大市的有力因素。觀乎過去周末夜期收升267點，反映港股表現的新加坡黑期收升210點，以及在美交易的港股預託證券折合較上周五港股高水逾200點，華盛證券分析師聶振邦表示，夜期、黑期和ADR均收於21600點之上，反映今日恒指有望高開逾200點，並於升幅保持的情況下，恒指將終止兩連跌。聶振邦續指，應留意就算今明兩日為兩連升，倘若上述的格局不變，周三和周四或再度出現兩連跌，將代表恒指仍為「上落市」，未有明確方向。現時22000點為好淡角力的重要關口，至少見連續兩天收高於此位置，才視為造好一方明顯佔優，恒指始可能續升，屆時可上望22500至22800點。可是市場現時傾向關注港股的負面消息，倘若等到周三未見突破22000點收市，要有恒指繼續維持在21000至22000點之間擺動的心理準備。料21000至22000上落此外，耀才證券研究部總監植耀輝亦認為本周為「上落市」格局，波幅大約1000點左右，預計將在21000至22000區間上落，這是因為本周大市仍受業績期、中概股的走勢波動較大，以及本周美國將公佈就業數據等影響。