圓匯貶值市民兌換增 港商降日本貨零售價

近期日圓跌勢未止，對從日本採購的公司亦相當有利，有本地零售商認為，日圓下跌，在採購日本產品時，成本較過往低廉，並已在產品上調整售價，亦有零售商因運費上升，已抵銷日圓匯率跌幅，難以減價。近年轉攻零售的旅行社東瀛遊（6882）執行董事禤國全稱，日圓跌至近5、6年前低位，雖難以預測其走勢，並說：「咁嘅價位買定啲日圓亦無妨」。「哈日」的市民亦有機會低位入平「貨」，有找換店負責人稱，近日兌換日圓的市民顯著增加，相信是為日後通關遊日儲定「彈藥」。本港旅行社東瀛遊於疫情後轉型，開設網店及實體店，以售賣來自日本等地的水果、零食及食材等，該公司執行董事禤國全向本報表示，現時日圓下跌的水平，較以往一段時間的每百日圓兌港元匯率為7元多的水平，下跌數個百分點，故近期來貨價亦相應下調數個百分點，並相應地調低貨品售價。運費升 或抵銷日圓跌禤國全笑稱：「個個都平，你唔平就冇生意做」，並坦言暫時未見日圓下跌造成太大的影響，而公司一般會於半個月前存定一定數目的日圓，於當地購入貨品。他續稱，日圓跌至近5、6年前的低位，雖然未有水晶球預測日圓走勢，但相信「咁嘅價位唱定啲亦無妨」。同樣轉型發展網購平台的縱橫遊（8069），該公司執行董事袁振寧接受本報訪問表示，即使近期日圓下跌，跌幅僅有3至4%，暫時未見來貨價有所減少，而疫情之下運費上升，以及原材料價格上漲，相信已抵銷日圓下跌的因素，加上現時通脹之下，「唔加價已經係減咗」。市民「買定」作未來旅行日圓再度探底，不少市民加碼兌換日圓。小女孩找換店文員嚴細妹透露，自3月初開始，兌換日圓的市民明顯增加，以本周三計，當日約有近50人兌換日圓，按日增長3倍。她認為，市民兌換日圓的主要原因是待香港重新開關後，到日本旅行使用。