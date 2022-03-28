中石化賺719億 派息0.31元

日前長沙灣一菜檔的貨物阻街，公職人員干涉，反遭檔販辱罵，其後食環人員遂聯同警員到場拉人，全城關注。原來，有網民一早不滿檔販霸佔街道擺貨叫賣，「唔俾條路人行」，在社交平台組成「阻街關注組」，成員穿梭各區...

2022-03-28