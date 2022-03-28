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中石化賺719億 派息0.31元

2022-03-28 列印
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中石化（386）截至去年12月底止年度，賺719.75億元（人民幣，下同），按年升1.1倍，創近十年新高；每股基本淨利潤0.594元，末期股息派0.31元，按年升138%；全年派息率為80%。中石化今年資本開支額創新高，達1980億元，按年升18%，超越2013年創下的1817億元紀錄。

中石化今年資本開支大增，主要投向油氣高質量勘探開發、天然氣產供儲銷體系建設、煉油結構調整、煉化基地建設、高端材料項目、「油氣氫電服」綜合加能站建設及新能源業務等領域。期內，中石化收入達2.7萬億元，按年升30.2%。

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