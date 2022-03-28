太盟投資擬港上市籌156億

香港將迎來首家私募基金來港上市。亞太區私募基金太盟投資（PAG）擬以同股不同權形式於本港上市，市傳集資高達20億美元（約156億港元），估值100億至150億美元（約783億至1174億港元）。初步上市申請文件披露，太盟在上市規則以外，為其同股不同權實施10年的「基於時間」屆滿廢止方案，單次可延長五年，由獨立股東在十年期屆滿前召開股東大會批准，並在上市後最多15年內有效。太盟「特權票」的投票權為「一股十票」。太盟以香港為基地、曾涉足多隻港股。截至去年底，太盟管理資產約500億美元；85%以上的資產管理規模由封閉式基金組成。截至去年底，太盟已投資逾700億美元，當中大中華區佔52%。