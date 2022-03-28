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中環IFC外望——旭陽捐百萬支援仁濟抗疫基金

2022-03-28 列印
左起：仁濟醫院總理陳胡諺旼、仁濟醫院董事局主席黃楚淇、旭陽集團秘書何沛霖、旭陽集團投資者關係代表鄒家華
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因應社會需要，仁濟醫院董事局早前緊急撥款1000萬元，設立「仁濟抗疫基金」，並透過向外界呼籲捐款及捐贈防疫物資或日常食物及生活用品，讓仁濟開展及推出多項抗疫工作支援弱勢社群齊心抗疫。


早前於仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心舉行的「仁濟抗疫基金啟動禮」上，仁濟醫院獲旭陽集團捐助100萬元，支持「仁濟抗疫基金」購買抗疫物資，用以派發到受助者手上。
高瞻



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