中環IFC外望——旭陽捐百萬支援仁濟抗疫基金

因應社會需要，仁濟醫院董事局早前緊急撥款1000萬元，設立「仁濟抗疫基金」，並透過向外界呼籲捐款及捐贈防疫物資或日常食物及生活用品，讓仁濟開展及推出多項抗疫工作支援弱勢社群齊心抗疫。



早前於仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心舉行的「仁濟抗疫基金啟動禮」上，仁濟醫院獲旭陽集團捐助100萬元，支持「仁濟抗疫基金」購買抗疫物資，用以派發到受助者手上。

高瞻