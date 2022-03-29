美團績後急升一成 港股止跌回升280點

市傳中美就審計問題繼續磋商，加上美團點評（3690）季績勝預期勁升逾一成帶動，恒指於兩連跌後反彈，收報21684點，升280點；科指收報4494點，揚114點；國指收報7396點，升112點，大市成交金額1343.06億元。科網股普遍上揚推升大市，美團去年第四季經調整虧損較預期少，全日勁升11.56%，收報150.6元，為升幅最大藍籌股。另一方面，騰訊（700）上周五斥3億元回購，股價升2.81%，收報366.4元。阿里巴巴（9988）升3.45%，收報111.1元。快手（1024）揚6.08%，收報75.05元；網易（9999）漲5.39%，收報148.6元。不過京東（9618）則跌1.75%，收報224.8元。石油股向好，中石化（386）去年純利升1.1倍，績後漲4.04%，收報3.86元；中海油（883）升3.7%，收報10.64元；中石油（857）升2.24%，收報4.11元。煤炭股受捧，神華（1088）去年多賺44%，股價急揚9.42%，收報24.4元；中煤（1898）飆6.58%，收報5.83元；兗礦（1171）揚5.2%，收報24.3元。「三桶油」齊見造好航運股走弱，去年多賺七倍的東方海外（316）急瀉10.77%，收報195.4元；其母企中遠海控（1919）挫2.28%，收報13.72元；海豐（1308）挫1.63%，收報27.2元。耀才證券研究部分析員鄧均樂表示，恒指早前彈上22000點後見沽壓，加上企業業績無大驚喜，大市仍欠推升動力。專家料短期續整固鄧均樂認為，港股成交大致維持於1300至1400億元，並於21100點附近有支持，預期現時仍處整固格局，後市走勢須觀望內地經濟數據，以及中美審計談判會否有正面消息，從而帶動科網股重拾動力，否則大市要反彈仍有難度。