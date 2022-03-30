科技股領漲美團升6% 港股反覆高收242點

美國孳息曲線倒掛，再引起市場憂慮經濟或出現衰退，市場亦觀望正在土耳其進行的俄烏談判進展如何，港股在期指結算前夕表現反覆，恒指收報21927點，升242點，連續兩日升逾200點，但成交進一步縮至1251.04億元。港股三大指數昨日全日向上，國指收報7513點，升116點；科指升113點，收報4607點。分析預期，恒指本周繼續在21500至22000點拉鋸，暫未見後市彈上動力，料短期仍是個別板塊炒作，業績後留意宣佈派息及回購的股份。小米澄清未被設限仍跌逾2%大型科技股普遍強勢，其中積極回購的騰訊（700）升近3%，收報377.2元，成交金額78.61億元；阿里巴巴（9988）升2.2%，收報113.5元；美團（3690）愈戰愈勇，升5.8%，收報159.3元，逼近160元水平。市傳中國證監會限制小米（1810）旗下產業鏈上市，令小米曾挫7.6%至13.38元，但午後中證監為小米澄清，指未對小米產業鏈相關企業推出IPO作出限制性政策，亦未開展專項排查。小米亦於官方微博回應事件，指控有關消息為不實謠言，已向發佈者採取法律行動。小米獲澄清後，跌幅收窄，收報14.12元，跌2.5%。阿里健康（241）飆升8.3%，收報5.11元，為表現最好藍籌股。碧桂園服務（6098）中午公佈去年度多賺50%，股價反跌4.9%，收報31.3元，為表現最差藍籌股。至於預告周五起停牌的融創中國（1918），昨日最多跌近23%，收報4.08元，仍跌17.4%。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩表示，港股靠業績推動已接近尾聲，短期未見再升誘因，料恒指本周在21500至22000點拉鋸，不難突破兩萬二關，但要視乎有沒有新資金流入承接。他指出，近日多隻科技股回購，為短期股價「特效藥」，但現時談入市仍言之尚早，要觀察市場是否對科技股恢復信心。