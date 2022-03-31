俄烏吹和風利大市氣氛 港股三連升越兩萬二關

俄羅斯與烏克蘭和談取得進展，市場避險情緒降溫，港股在期指結算日造好，曾升逾四百點，重上兩萬二關口，連升三日，收報22232點，升304點。分析預期，地緣政治風險慢慢退卻，有利大市氣氛，但恒指從低位已升逾4000點，料下一阻力位於22500點。恒指高開174點報22101點，之後反覆向上，午後內地股市造好，帶動恒指最多曾升463點，高見22391點，創一周高位，收報22232點，升304點；國指升96點，報7609點。科指升15點，報4622點。全日大市成交顯著增加至1553.59億元。內地直播擬設限 快手挫6%國家網信辦、稅務總局及市場監管總局昨天印發《關於進一步規範網絡直播盈利行為促進行業健康發展的意見》的通知，進一步規範網絡直播盈利行為。《華爾街日報》引述消息人士指，當局計劃為直播主每日可接受的打賞金額設限，擬將每日上限定為1萬元人民幣，並考慮對內容實施更嚴格審查。相關股份急跌，其中績優獲大行唱好的快手（1024）高開低走，早段最多升8.3%後轉跌，曾低見72元，急跌8.3%，收報73.6元，跌6.2%；嗶哩嗶哩（9626）收報220.2元，跌2.5%；映客（3700）則企穩升2.6%，收報1.6元。融創中國（1918）急升18.4%，收報4.83元；保利協鑫（3800）急升12.9%，收報2.89元；碧桂園服務（6098）上揚9.7%，收報34.35元。內銀業績符合預期，中行（3988）、建行（939）均增加派息，股價升1%至2%。俄烏局勢見曙光，在當地設廠企業及出口相關股份股價應聲炒上，長城汽車（2333）急升10.2%，收報13.46元；去年多賺3.25倍至逾32億美元的俄鋁（486）升6.5%，收報4.89元。高盛預計香港樓價未來四年將跌兩成，但本地地產股仍向上，長實（1113）收報54.5元，升2.6%；新世界發展（017）收報32.75元，升2.2%。金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，市場憧憬俄烏停戰，加上中美政治角力漸見暫緩，大市氣氛明顯有轉變，料恒指下一阻力位是22500點。