中海油純利倍增 獲中證監批准回A

中海油（883）公佈，得益於國際油價上行和成本控制良好，去年純利增長1.8倍至703.07億元（人民幣，下同），創歷史新高，不派息。董事長汪東進解釋，中海油已平穩從紐約交易所和多倫多交易所退市，並有序推進人民幣股份發行工作。為避免影響公司人民幣股份發行進度，董事會決定暫不建議派發2021年末期股息，並會在人民幣股份發行完成後盡快公佈特別股息方案，將原擬建議派發的2021年末期股息和香港上市20周年特別股息作為特別股息合併宣派。公司回A昨日正式獲中證監批准，最多可發行不超過29.9億股新股。今年將適時回購股票公司已於年初承諾，未來三年，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，全年股息支付率不低於40%，且全年股息絕對值不低於每股0.7港元（含稅），確保派息比率和股東利益。中海油同時宣佈，今年還將於適當時機進行股票回購。中海油去年收入達2461.11億元，按年升58.4%；其中油氣銷售收入大幅增加59.1%至2221.25億元。