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工行多賺10% 派末息0.2933元

2022-03-31 列印
■工商銀行公佈截至去年底止全年股東應佔盈利按年升一成。資料圖片
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工商銀行（1398）公佈截至去年底止全年業績，股東應佔盈利3483.38億元（人民幣，下同），按年升10.27%；每股盈利0.95元，派末期息每股0.2933元，按年增10.26%。營業收入8609億元，按年增長7.6%；撥備前利潤6275億元，按年增長5.5%；淨利潤3502億元，按年增長10.2%。

淨利息收入6906.8億元，按年升6.79%；手續費及佣金淨收入1330.24億元，按年升1.38%。

該行去年淨利息差和淨利息收益率分別為1.92%和2.11%，分別比上年下降5個基點和4個基點，主要原因是該行持續讓利實體經濟，以進一步降低企業融資成本。

截至去年底，該行貸款減值準備6039.83億元，按年升13.71%；不良貸款率1.42%，下降0.16個百分點，不良貸款餘額2934.29億元，減5.49億元；撥備覆蓋率205.84%，按年升25.16個百分點。

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