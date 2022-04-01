港股首季累跌1401點 舜宇挫49%藍籌最差

俄烏局勢陰霾未散，加上中國3月製造業PMI遜預期，港股於月結及季結日捱沽，收跌235點，報21996點，失守兩萬二關，成交縮減至1023億元。總結三月恒指累跌716點，首季則累跌1401點。分析預期港股今季港股波幅會略少於首季，料大市在二萬一至二萬三點上落。恒指昨日高開30點，其後內地3月製造業PMI降至49.5差過預期，大市由升轉跌，一度挫309點，收報21996點，跌235點；國指跌83點；科指跌64點。總結首季，舜宇光學（2382）累跌48.86%，3月累跌32.46%，為表現最差藍籌。中海油（883）首季累升33.75%，為表現最佳藍籌；九龍倉置業（1997）3月累升10.84%，成為上月表現最佳藍籌。內銀業績造好支撐大市，建行（939）、工行（1398）及郵儲行（1658）升逾1%；中國銀行（3988）升0.96%；招商銀行（3968）揚0.81%。其他金融股表現牛皮，友邦保險（1299）跌0.06%；滙豐控股（005）揚0.46%，收報54.2元。藍籌股方面，中信股份（267）去年多賺24%創新高，收報8.71元，升2.35%，為表現最佳藍籌股；申洲國際（2313）去年少賺34%，跌7.33%，報104.8元，為表現最差藍籌股。美圖（1357）急插14.68%，收報0.93元。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，港股第二季的波幅，相信不及剛過去的首季大，預計會在21000至23000點上落。他預料港股今季仍受制中概股除牌風波及烏克蘭局勢影響，難以大幅反彈，但內地政策可能會有鬆綁的好消息。分析料內地有利好政策出台uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰亦認為，港股4月在23500至24000點便會行人止步，主要是公司業績無驚喜，美國亦有加息壓力。不過，他認為，內地為了保持經濟增長，相信會有利好政策出台，內房以及內銀股料會受惠。