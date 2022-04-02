A股帶動 恒指升42點越兩萬二

俄烏局勢仍緊張，中概股繼續波動，加上美國強勁經濟數據，導致市場對通脹升溫憂慮加劇，美股三大指數隔夜走低，恒指承接裂口低開303點，報21693點，跌幅一度擴至438點，見全日低位21558點，其後A股回升帶動港股收復失地，跌幅收窄，尾段突破兩萬二關，收升42點，以全日高位收報22039點，大市成交946億元，全周累升634點。科指跌33點，收報4524點；國指升11點，收報7537點。藍籌股個別發展，中生製藥（1177）去年純利大升4.27倍，擬未來一年斥資最多10億元回購股份，卻是全日表現最差藍籌股，跌近8%，收報4.5元；申洲國際（2313）則急彈5.7%，收報110.8元，為表現最佳藍籌股。阿里巴巴（9988）跌2.1%，收報109.7元；小米（1810）走低1.2%，收報13.78元；美團（3690）微跌0.1%，收報155.5元；騰訊（700）升1.2%，收報378.8元。中概股續受壓 百度跌逾4%雖然中石油（857）去年盈利勁升近四倍，但市場憂慮經濟陷入衰退，油價見頂機會增加，未能受惠好業績，股價收跌1.7%，報3.99元。油價回落，加上中遠海控（1919）料首季多賺79%，股價急升9.8%，收報15元；東方海外（316）揚4.9%，收報219.6元。美國證交會（SEC）對中概股有關審計底稿標準未有讓步，預計除牌名單再加料，中概股仍受消息困擾，難逃一跌。百度（9888）跌4.5%，收報135.2元；新東方（9901）挫4.3%，收報9.22元；蔚來（9866）跌3%，收報169.9元；百勝中國（9987）跌2.9%，收報337.4元；京東（9618）下滑2.1%，收報229元。澳門博彩監察協調局公佈上月博彩收入按年跌55.8%，按月減52.6%，賭股下跌。金沙中國（1928）跌0.7%，收報18.84元；美高梅（2282）挫1.2%報4.93元。有最強蘋果分析員稱號的天風國際分析師郭明錤稱，內地今年已削兩成Android機定單，手機股受壓。舜宇（2382）跌1.3%，收報124.5元；瑞聲（2018）挫3.3%，收報18.36元。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，昨日股市反覆，主要是受有中概股或會被美國證交會（SEC）列入除牌消息影響，另由於下周有假期及俄烏局勢未明朗，料下周股市較牛皮。