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美股三大指數上漲 杜指漲0.4%

2022-04-02 列印
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紐約股市三大股指1日上漲。

截至當天收盤，杜瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲139.92點，收於34818.27點，漲幅為0.40%；標準普爾500種股票指數上漲15.45點，收於4545.86點，漲幅為0.34%；納斯達克綜合指數上漲40.98點，收於14261.50點，漲幅為0.29%。

板塊方面，標普500指數十一大板塊八漲三跌。其中，房地產板塊和公用事業板塊分別以2.02%和1.45%的漲幅領漲，工業板塊和金融板塊分別以0.70%和0.21%的跌幅領跌。



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