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金價下跌 6月期金收於每盎司1923.7美元

2022-04-02 列印
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紐約金價1日下跌

紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月黃金期價1日比前一交易日下跌30.3美元，收於每盎司1923.7美元，跌幅為1.55%。

市場分析人士認為，美元走強是當天金價下跌的主要原因。

當天，5月交割的白銀期貨價格下跌47.9美分，收於每盎司24.654美元，跌幅為1.91%；7月交割的白金期貨價格下跌7.2美元，收於每盎司988.6美元，跌幅為0.72%。

 

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