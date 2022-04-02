金價下跌 6月期金收於每盎司1923.7美元

清明節將至，想起江南習俗要吃青糰，便去上環「同順興」，買了一盒上海「功德林」出品的青糰解饞。這類江南食品「同順興」最多，春天一到，春菜都到了，香椿芽、茴香、萵笋、春笋，當上海居民都在為封區檢疫而搶菜的...

2022-04-02