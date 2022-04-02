孟晚舟出任華為輪值董事長

華為公司官網最新資料顯示，孟晚舟正式擔任華為輪值董事長。

華為公司治理架構概述中指出，公司董事會及董事會常務委員會由輪值董事長主持，輪值董事長在當值期間是公司最高領袖。輪值董事長的輪值期為六個月。

除孟晚舟外，另外兩名輪值董事長分別為徐直軍和胡厚崑。根據華為的輪值董事長制度，2022年4月1日至2022年9月30日期間將由胡厚崑當值輪值董事長。郭平卸任輪值董事長並出任監事會主席。

目前，華為董事長為梁華，董事會常務委員會成員包括：徐直軍、胡厚崑、孟晚舟、汪濤、余承東。華為創始人任正非任董事、CEO。

華為官網稱，公司在治理層實行集體領導，不把公司的命運系于個人身上，集體領導遵循共同價值、責任聚焦、民主集中、分權制衡、自我批判的原則。

上月底華為公佈了2021年年報。孟晚舟表示，2021年公司即便不考慮資產處置的收益，淨利潤率也在上昇，經營性現金流實現597億元（人民幣，下同），相比去年提昇了69.4%，說明公司造血能力在增強，應對外部不確定性的能力也在提昇。

華為2021年收入6368億元，比上年下降28.56%；淨利潤1137億元，比上年上昇76%。分析認為，華為新的管理團隊仍然需要創造出新的業務增長點，以拉動收入增長。

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