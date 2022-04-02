美國3月份失業率降至3.6%

美國勞工部1日公佈的數據顯示，今年3月份美國失業率環比降至3.6%。但勞動力供需關係依然緊張，非農業部門新增就業人數為43.1萬，略低於市場預期。

數據顯示，3月份美國整體就業市場狀況已接近2020年2月疫情暴發前水平。其中，失業率環比下降0.2個百分點，失業人數降至600萬，失業時間超過27周的長期失業人數降至140萬。

疫情對3月份美國就業市場的影響有所減弱。當月，因疫情而失業的人數降至250萬。同時，因疫情而無法外出尋找工作的人數也從2月份的120萬降至87.4萬。

按行業來看，當月休閒和酒店業就業人數環比增加11.2萬，但仍較疫情前少150萬。零售貿易業就業人數環比增加4.9萬，製造業就業人數也增加了3.8萬。

數據還顯示，3月份員工平均時薪上漲明顯，環比增加13美分至31.73美元。在過去的12個月中，員工平均時薪增幅已達5.6%，略高於市場預期，顯示美國通脹形勢依然嚴峻。

分析人士認為，這份就業報告顯示美國就業市場依然健康，但勞動力供求關係緊張局面未得到改善，仍有約500萬個空缺職位難以招到合格員工。在這一背景下，企業不得不提高薪資或福利，由此也導致美國通脹水平持續高企。同時，由於薪資增幅未能跟上物價漲幅，消費者支出受到抑制，最終可能影響整體經濟持續復蘇。

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