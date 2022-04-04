中方釋善意 擬允美取中概股審計底稿 恒指本周料上試22900

中證監上周六發表的徵求意見稿指出，《境外上市規定》在2009年發表至今漸漸面臨不適應情況，故修訂條文，當中特別刪去「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的字眼，局方指以體現對跨境審計監管合作的開放態度，意味容許美方取得爭議多年的中概股審計底稿。
夜期高水130點
《規定》亦加強境外上市企業的保密和檔案管理工作，明確其信息安全責任，「維護國家信息安全，減少不必要的涉密敏感信息進入工作底稿」；另外也改為明確適用於企業境外直接和間接上市，即涵蓋過去經可變利益實體（VIE）方式上市的中概股。中證監表示，堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。
同日官媒中國《經濟日報》評論文章指出，中證監的修訂發出三大積極信號，包括從制度層面宣示中方開放合作的立場，以及以清晰明確的制度支持企業實施信息管理合規義務，亦指可進一步穩定市場預期。
文章又指出，審計底稿一般不會包括大量客戶個人信息等企業底層數據，不是企業的「底牌」，與保密並不矛盾，而過去個別企業的審計底稿包含敏感信息，往往是執行法規不到位而造成。
在上周五已傳出中方讓步交出審計底稿，不少中概股率先炒上，恒指夜期收市報22170點，高水130點；至於政策出台後，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指，在昨晚早段亦見過22233點，較恒指上周五收市高194點，預示恒指今天較大機會高開。
光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，消息屬正面，估計今天有力推動恒指升500點，或可上望22500點，但由於早前市場已有預期，提醒或有投資者食胡，趁好消息出貨，料本周或維持500點上落。他認為，《規定》主要作用是助中方爭取時間，尋求與美方達成監管共識，「中國踏出第一步，起碼有得傾，仲有機會解決問題」，但雙方就敏感信息等見解有異，料仍要較長時間才有定論，甚至未知可否達成共識。
專家：防好消息出貨
光大證券國際財富管理策略師溫傑亦認為，消息有助港股氣氛進一步回暖，本周或可上望50天線約22900點水平，下方支持可先看20天線約21200點，當中考慮到本周二清明節休市，今天亦繼續缺乏「北水」，相信港股仍然窄幅上落為主。他提醒，如企業獲准交出審計底稿，將揭露以往的經營情況，會有潛在違規或引起訴訟的風險。
溫傑又表示，現時中國監管未完、加息周期重啟等，都壓低新經濟股的盈利能力，目前該板塊不是投資首選，他認為內銀、房地產信託、電訊等高息股，或國策扶持的板塊，相對看高一線。