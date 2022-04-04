中方釋善意 擬允美取中概股審計底稿 恒指本周料上試22900

中國近日頻頻就中概股問題釋善意，終在政策着墨，近日中證監發表《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》徵求意見稿，表明加強跨境監管合作，擬容許外國取得中概股的審計底稿。市場認為，中方舉動正面，勢提振中概股士氣，本周有望推動恒指上試22900點，但有關預期或已反映，加上假期因素，應慎防好消息出貨。中證監上周六發表的徵求意見稿指出，《境外上市規定》在2009年發表至今漸漸面臨不適應情況，故修訂條文，當中特別刪去「現場檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的字眼，局方指以體現對跨境審計監管合作的開放態度，意味容許美方取得爭議多年的中概股審計底稿。夜期高水130點《規定》亦加強境外上市企業的保密和檔案管理工作，明確其信息安全責任，「維護國家信息安全，減少不必要的涉密敏感信息進入工作底稿」；另外也改為明確適用於企業境外直接和間接上市，即涵蓋過去經可變利益實體（VIE）方式上市的中概股。中證監表示，堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。同日官媒中國《經濟日報》評論文章指出，中證監的修訂發出三大積極信號，包括從制度層面宣示中方開放合作的立場，以及以清晰明確的制度支持企業實施信息管理合規義務，亦指可進一步穩定市場預期。文章又指出，審計底稿一般不會包括大量客戶個人信息等企業底層數據，不是企業的「底牌」，與保密並不矛盾，而過去個別企業的審計底稿包含敏感信息，往往是執行法規不到位而造成。在上周五已傳出中方讓步交出審計底稿，不少中概股率先炒上，恒指夜期收市報22170點，高水130點；至於政策出台後，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指，在昨晚早段亦見過22233點，較恒指上周五收市高194點，預示恒指今天較大機會高開。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，消息屬正面，估計今天有力推動恒指升500點，或可上望22500點，但由於早前市場已有預期，提醒或有投資者食胡，趁好消息出貨，料本周或維持500點上落。他認為，《規定》主要作用是助中方爭取時間，尋求與美方達成監管共識，「中國踏出第一步，起碼有得傾，仲有機會解決問題」，但雙方就敏感信息等見解有異，料仍要較長時間才有定論，甚至未知可否達成共識。專家：防好消息出貨光大證券國際財富管理策略師溫傑亦認為，消息有助港股氣氛進一步回暖，本周或可上望50天線約22900點水平，下方支持可先看20天線約21200點，當中考慮到本周二清明節休市，今天亦繼續缺乏「北水」，相信港股仍然窄幅上落為主。他提醒，如企業獲准交出審計底稿，將揭露以往的經營情況，會有潛在違規或引起訴訟的風險。溫傑又表示，現時中國監管未完、加息周期重啟等，都壓低新經濟股的盈利能力，目前該板塊不是投資首選，他認為內銀、房地產信託、電訊等高息股，或國策扶持的板塊，相對看高一線。