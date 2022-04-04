去年出掌友邦香港及澳門首席執行官一職的馮偉昌首次接受訪問時，分享了其上場一年多以來的多項工作，包括重整架構，將9層職級壓縮為5層，但不涉裁員；又制定未來3年策略，冀友邦成為客戶首選的保險公司，並聚焦香港本地客、香港內地訪客，以及大灣區三大市場。他指很有信心今年的新業務價值可保持增長動力。他指對未來3年策略目標雄心勃勃，公司會聚焦於3個市場，包括香港本地、香港內地訪客以及大灣區市場。他指，香港對友邦而言是一個很重要的市場，未來會注重年輕人及高淨值客戶市場。他稱目前為本港高淨值客戶，即擁有100萬至500萬美元自由資產的客戶提供的服務不足，公司會針對他們健康、財富承傳方面提供專業意見及服務。內地高端客需求大他期待通關後可恢復香港內地訪客業務，但相信長遠而言，香港內地訪客的需求會出現轉變：「內地保險公司在封關兩年內不斷追趕，其保險產品與本港的差別收窄，相信在長遠未來，不會再出現內地訪客在廣東道排隊買保險的盛況。」他指未來需要更專業化地了解客戶的需求。但他稱，內地高端客戶對本港高端醫療保障、危疾保障、投資理財保險產品仍有很大需求，因內地保險公司目前缺乏相關產品服務。他又形容大灣區市場機遇龐大，指大灣區擁有8千多萬人口，保險滲透率只有6%，醫療保障缺口亦高達500億美元。他指，大灣區居民來港的原因包括醫療、子女升學、投資等，會根據他們的需求研發相關產品及配套。仍有200多個職位空缺公司於去年進行精簡架構，由9層減至5層，馮偉昌表示，當中不涉及大規模裁員，亦沒有減少人手，但有調配人手，稱去年末仍有200多個職位空缺。他指新架構下，規模細小的部門會進行合併，部門間合作更多，而重整後運作效率有所提升。