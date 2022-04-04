友邦港澳區CEO馮偉昌：將ESG融入生意運作

友邦港澳區一哥馮偉昌雖是一家大型保險公司的元帥，但在訪問中也盡顯其感性的一面，當談及「ESG」（環境保護、社會責任及公司管治）工作中的社會責任時，他頓時感觸起來，哽咽地說很希望能幫助一班大受第五波疫情衝擊的長者和弱勢社群，所以公司上月因此合共捐出4000萬元。捐4000萬助弱勢社群ESG為全球各地企業愈趨重視的一環，馮偉昌自上場後亦積極在港推動這方面的工作。他表示，去年底集團宣佈承諾於2050年或之前實現淨零溫室氣體排放，為配合集團，友邦香港進行了很多相關工作，並希望「做到ESG唔係一個項目，而係將ESG融入到我們做生意的運作上」。其實公司的用紙量已是很少，現有超過90%的投保都是透過iPad進行數碼投保的，服務和理賠也可做到數碼化，而長遠目標冀能實現零紙張。投資方面，友邦在多年前已開始投資綠色基金，且不斷減少煤碳有關的投資。他指，公司又嘗試建立一個ESG的文化，如何令每人每日只做個小改變，就可令環境得到更好的保護，所以「我經常鼓勵同事外出食午飯或放長假，要熄燈、熄電腦，不要經常打印文件，尤其彩色打印。」談及社會責任，他說，公司於3月分別向仁愛堂及社聯捐贈3000萬元及1000萬元，「幫吓……（說到這裏，他忽然感觸起來，默不作聲足足大約10秒鐘）」，然後哽咽地說「幫吓一些弱社社群」，尤其一班長者，接着他又停頓一會兒才能繼續說下去。問及為何談及弱勢社群時有那麼大感觸時，他回應說，因常感自己是很幸運的一群，而今次第五波疫情，眼見長者及弱勢社群所受衝擊最大，亦凸顯「富者愈富，貧者愈貧」的現象，自己作為「CEO」，便思量如何能幫助這班有需要的人，以回饋社會。