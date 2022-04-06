中概股現曙光爆升 港股復市可望向上

中國近日頻頻就中概股問題釋善意，核數底稿問題似可解決，中概股周一在美股市場顯著上升，嗶哩嗶哩一度抽高22.3%，高見33.78美元；富途周一升19.5%；貝殼漲17.27%；愛奇藝亦揚16.7%。港股今日復市，分析預計大市或輕微向上。另外，昨晚三大美股指數期貨微跌；日本、韓國、澳洲股市則見微升。金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，中美博弈持續，美國證交會（SEC）或會繼續將部份中企放入「預摘牌名單中」，但過程需時兩三年，緩衝時間較長，會出現較多變化。若中企有在港作第二上市等，在美除牌等威脅影響較小。他續指，就中美審計底稿問題，預計中證監會放行，但要留意或有變數。消費券難推升零售股清明假期結束，今日北水重臨，證券界對未來港股走勢審慎樂觀，預計本日大市或輕微向上。另一方面，消費券首輪5000元將於4月7日發放，但分析認為最近零售市道差，料消費券對零售股及飲食股幫助不大。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，近期大市創反彈新高，今日北水重臨，有條件造好，大市或會輕微向上，但過去幾日成交金額少，資金入市態度保守沒有足夠的氣氛，大市向上動力不足，有望達22800點。他續指，雖然多隻股票處於劣勢，但見傳統股沽壓不重，新經濟股三月份跌到「四腳朝天」，現時又略有反彈，因此大市賣盤不多，近期跌勢或不會擴大。或升至22800遇阻黃德几對股市後市感到樂觀，他認為今日或會保持高開，但未必升太多，周一的股市已反映內地監證會推出的重磅文件，繼續鼓勵中概股境外上市的消息。他續指，今日假期結束，中概股在美股中造好，北水重返，有望繼續保持升勢，下周科指有望達5000點；恒指有望至22800點，惟預計23000點後有阻力。