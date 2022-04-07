憂儲局加快收水步伐 港股隨外圍插421點

美國聯儲局官員表示擬加快收緊貨幣政策，美股隔晚下跌，雖然北水重開，惟港股隨外圍低開282點，午後跌幅曾輕微收窄，惟尾市再度向下，收挫421點，報22080點；國指收跌162點，報7608點；科指收跌182點，報4587點，大市成交金額1342億元。市場憂慮聯儲局加快加息步伐，「ATMXJ」齊回吐，阿里巴巴（9988）瀉5.4%，收報107.6元；京東（9618）收挫4.8%，報234.8元；美團（3690）跌3.7%，收報160.9元；騰訊（700）跌2.3%，收報381元。至於成立12周年的小米（1810）未能帶動股價上揚，跌2.7%，收報13.66元。另外，創科實業（669）跌7.4%，收報115.9元，為表現最差藍籌股。「ATMXJ」齊回吐「三桶油」逆市走高，中海油（883）升5.2%，收報11.7元，為表現第二好的藍籌股，曾創一年高，見11.84元。中石油（857）揚近2%，收報4.13元；中石化（386）升0.5%，收報4.04元。另外，歐美擬對俄羅斯推出新一輪制裁措施，包括禁止進口俄羅斯煤炭，以及禁止俄羅斯船隻進入歐盟港口，俄鋁（486）一度挫7.7%，收報4.56元，跌4.8%。內房股造好，中海外（688）飆5.8%，收報26.35元，為表現最好藍籌股，潤地（1109）升1%，收報39元。碧桂園（2007）公佈，上月單月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約301.1億元人民幣，按年跌近42.9%，股價早段一度跌3.5%，但其後轉跌為升，升2.4%，收報6.5元。專家料下周上試二萬三光大證券策略師伍禮賢表示，美國聯儲局官員指出加息步伐將會加快，言論亦偏鷹，故主導市場情緒，另北水未有顯著流入。他認為，恒指跌至18000點以來，一直保持上升形態，預計恒指本周於22000點水平整固，下周有望上試22500至23000點。