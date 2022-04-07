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港匯見7.8395創兩年低

2022-04-07 列印
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美國聯儲局官員發表加快縮表和加快加息言論，刺激美國10年期國債孳息率升穿2.6厘，港美息差進一步擴闊，港元匯價昨日顯著偏軟，一度逼近7.84兌1美元，低見7.8395，創近兩年半低位。市場料港匯續向7.85弱方兌換保證水平進發。港匯昨日在7.83樓上徘徊，最多曾跌47點子，截至晚上近8時報7.8375，跌27點子。

臻享顧問董事總經理王良享表示，港匯走弱主要由港美息差驅動。他指出，在港美息差擴闊下，進一步鼓勵套息活動，市場除進行3個月或以下期限套息交易外，亦會借港元短錢買入美國長期國債。
分析料勢觸弱方保證

王良享估計，隨著聯儲局5月議息再加息，料港美息差將會更闊，屆時港匯有機會觸及7.85，在正常情況下，或有逾1000億元流出港元，令銀行體系總結餘相應下降，若股市表現同時走低，資金流走規模可能更大。

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