醫藥新經濟股捱沽 港股偏軟挫271點

美聯儲會議記錄顯示，單次會議加息半厘及將每月縮表上限增至950億美元或是恰當做法，拖累隔晚美股捱沽，港股緊隨外圍走勢偏軟，早段低開170點後，曾倒升逾百點，其後再度向下，最終以接近全日低位收市，挫271點，收報21808點。科指跌113點，收報4474點；國指跌113點，收報7495點。大市成交額跌至1173.31億元。市場憂慮美國加快加息步伐，新經濟股全線向下，思摩爾（6969）急插7.1%，收報16.96元；快手（1024）急跌4.4%，收報72元；美團點評（3690）跌近1%，收報159.3元；騰訊（700）亦跌1.7%，收報374.4元；阿里巴巴（9988）則挫2.2%，收報105.2元；小米（1810）收跌1.8%，收報13.42元；京東（9618）挫3.2%，收報227.2元。藍籌股個別發展，創科（669）曾跌至110.2元，創52周低位，其後收報112.1元，仍跌3.27%；滙控（005）收跌0.5%報53.45元；港交所（388）收跌1%報354.8元；平保（2318）跌近2%報57.3元。開拓藥業插25%海底撈（6862）收跌7.2%報14.18元，為跌幅最大藍籌股；李寧（2331）逆市升0.7%報63.6元；中銀香港（2388）亦升1.2%報30.15元，為表現最好藍籌股。醫藥板塊全線回吐，藥明生物（2269）急跌5.3%，收報65元；藥明康德（2359）跌4.1%收報119.7元；開拓藥業（9939）插近25%，收報21.7元；康希諾生物（6185）挫9.2%收報113.6元；信達生物（1801）跌5.6%收報27.9元；泰格醫藥（3347）跌4.6%，收報91.45元。光銀國際董事總經理林樵基表示，相信短期市況會繼續波動，市場憂慮美國加息，加上近期內地疫情反覆，以及俄羅斯烏克蘭局勢等問題，均影響市場氣氛，預計短期港股上落區間為300至500點，並料反覆向下機會較大。