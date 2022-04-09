內房物管股落鑊 恒指高收63點

市場正消化美國聯儲局鷹派言論，港股昨日窄幅上落，但憧憬中國進一步推寬鬆政策，內房及物管板塊炒上，帶動恒指先跌後升，收升63點，報21872點；國指收低5點報7490點；科指跌51點，收報4422點。總結全周，恒指累跌167點，守在20天線上；國指累跌46點；科指累跌101點。主板成交略降至1031.3億元。內房股落鑊，摩根大通報告指，在需求方政策進一步寬鬆下，內房銷售有所改善，將推動該板塊在第二季迎來修復，但同時或有大幅波動，若以去年10月頂部為基準，內房股可能有15%至20%升幅，並指物管股相對有更大上升空間。碧桂園服務（6098）漲5.1%，收報40.1元，為升幅最大藍籌股；母企碧桂園（2007）漲3.4%，收報6.63元。同為藍籌的中海外（688）升3.7%，收報26.75元；華潤置地（1109）升3.3%，收報39.4元。其他內房及物管股亦普遍上升，禹洲集團（1628）勁飆17.5%，收報0.67元；時代中國（1233）揚8.8%，收報3.45元。雅生活服務（3319）上揚近5%，收報13.96元；寶龍商業（9909）升4.9%，收報8.82元。碧服漲逾半成 冠絕藍籌金融股表現靠穩，亦成撐市功臣，中國平安（2318）升近3%，收報59元；友邦保險（1299）升2.6%，收報84.4元；滙控（005）升0.9%，收報53.95元，三股貢獻恒指82點升幅。中國網信辦表示，牽頭開展「清朗．2022年算法綜合治理」專項行動，深入排查整改互聯網企業平台演算法安全問題；網信辦又指，已跟12間互聯網企業訪談，獲反映目前員工數量和業務發展情況總體穩定，其中11間企業招聘人數多於離職人數。騰訊（700）跌1.3%，收報369.6元；阿里巴巴（9988）跌1.3%，收報103.8元；京東（9618）跌2.1%，收報222.4元；快手（01024）跌2.4%，收報70.25元。美團遭減持跌1.8%美團（3690）披露遭紅杉資本創始管理合夥人、非執董沈南鵬大手減持逾3800萬股，套現超過60億元，股價挫最多跌過4.6%，收跌1.8%報156.5元。