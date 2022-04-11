美加息縮表陰霾 大市或整固 恒指22500點阻力大

美國縮表及加息步伐續成焦點，美股三大指數上周五個別發展，而港股上周五雖然收升63點，報21872點，但全周累跌167點。有市場人士表示，受美國加息等因素影響，加上沒有利好消息，預期港股會繼續整固，恒指支持位為21400至21500，阻力位22500點。中國逐步推出內房寬鬆政策，內房及物管股上周五炒上，帶動恒指尾市倒升63點，報21872，惟全周累跌167點。美股方面，美國聯儲局官員放鷹，美股上周五表現偏軟，標指收跌11點，報4488；納指下滑186點，報13711點；杜指則升137點，報34721。至於恒指夜期收報21877，跌53點，較上周五恒指收市高水5點。騰訊ADR下跌近1%港股美國預託證券（ADR）上周五走勢不一，科技股普遍向下，騰訊（700）ADR折合366.3港元，較本港收市跌0.89%；阿里巴巴（9988）ADR折合101.4港元，較本港收市跌2.27%。滙控（005）ADR則較本港收市升逾0.3%。晶片短缺 影響科技股光大證券策略師伍禮賢表示，中概科技股ADR走低，估計在港科技股今日亦有一定的壓力，但不會再下試今年首季低位。他又預期，港股會繼續整固，恒指支持位為21400至21500，壓力位22500，主要受美國加息等因素影響，加上沒有利好消息。他提及，內銀股可作長線投資，因為早前公佈的業績表現好，加上約有7厘息。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指上周四及五收市輕微跌穿10天線，預計不會重啟大牛市，並呈上落市格局，窄幅波動，亦有機會再向下，因為外圍負面因素較多，暫時「唔睇升」。他建議，盡量保留現金，可考慮買入中石化（386）、建行（939）等高息股，「起碼有息收」。他補充，不應大手買入科技股，因為原材料供應不穩，加上晶片短缺，對相關股份的影響大，亦不應追入內房股。展望本周，中國將公佈3月出口及進口數據、工業生產者出廠價格指數（PPI）及消費物價指數（CPI），而美國3月CPI及PPI亦會出爐。值得留意，本周五為復活節，港股休市。