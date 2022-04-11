綠債月底前重推 保底息增至2.5厘

本港第五波疫情回穩，政府宣佈擬於本月底前重啟發行綠色零售債券，發行總額可加碼至最多200億元，保底息率將由2厘加至2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次。有證券行指，零售綠債保底息率上調，是因應加息大環境，而且加幅不大，故吸引力未有大增，但由於發行總額增加，建議每人可認購三至五手。財政司司長陳茂波昨日在網誌中表示，今次零售綠債發行額150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。這個發行額度是將上個財政年度暫時押後的60億元發行額度，與今個財政年度的新額度合併處理，指這安排可減省發行成本及行政工作，也在時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛鈎債券及銀色債券。他指，考慮到利率趨升背景，這批零售綠債的最低息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，預計在本月底或之前接受認購申請。發行額最多200億陳茂波指，綠色債券所募集的資金，將投入符合綠色要求的政府基建等相關項目。可以說是透過匯集市民的資金，大力推進香港的綠色建設，讓市民達致個人投資目標的同時，也可攜手參與建設更綠色的香港。政府原訂於今年三月初推出首批總額不多於60億元的零售綠債，但因第五波疫情嚴峻而延期發行。當時政府指，該批零售綠債每手1萬元；發行條款、配發機制和利率計算方式與通脹掛鈎債券（iBond）一樣，保底息率同為2厘，如果通脹高於2%，則會按通脹水平定息，每6個月派息一次，年期為3年。專家倡認購三至五手輝立證券企業融資經理陳英傑表示，零售綠債保底息率上調，是因應加息大環境，相信零售綠債的認購反應與之前估計相若，建議客戶認購三至五手。