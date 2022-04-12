疫情升溫科技股領跌 A股急插恒指瀉6 63點

內地疫情升溫，廣州全市中小學校暫停面授教學一星期，市民如非必要，不得離開廣州，加上市場憂慮美國加息步伐，港股緊隨外圍低開，大型科網股領跌，曾挫近740點，恒指收報21208點，瀉663點。內地股市亦向下，上證綜合指數收跌84點，報3167點；深證指數收跌439點，報11520點。恒指低開183點，其後跌幅不斷擴大，一度暴瀉739點，終收報21208點，瀉663點。國企指數收跌281點，報7208點；科指收跌231點，報4191點，連跌四日，大市成交金額1222.82億元。阿里再失守百元關科指全軍覆沒，表現最差為嗶哩嗶哩（9626），收瀉13.2%，報186.9元；表現最好的平安好醫生（1833）收跌0.46%，報21.8元。重磅科技股方面，阿里巴巴（9988）再次失守百元關口，收跌5.11%，報98.5元；小米（1810）收挫6.4%，報12.36元；美團點評（3690）下滑5.75%，收報147.5元；騰訊（700）跌4.33%，收報353.6元；京東集團（9618）跌3.15%，收報215.4元。另外，快手（1024）跌6.9%，收報65.4元；比亞迪（1211）跌7.38%，收報220.8元；中海油（883）跌4.29%，收報11.16元；中國平安（2318）挫5.51%，收報55.75元。內地防疫政策「加辣」，內地餐飲股走低，九毛九（9922）收跌11.9%，報13.68元；海底撈（6862）挫9.6%，收報12.76元，為表現最差藍籌股；呷哺呷哺（520）下跌7.8%，收報3.53元。耀才證券研究部總監植耀輝表示，如果內地股市及疫情未有改善，港股向下試底機會大，預計本周初步支持位為21000點，阻力位22000點。他續指，本周將有多個經濟數據出爐，亦將會影響港股表現，若有利好消息或會反彈。