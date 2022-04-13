  • 2022年4月13日 星期三
  • 24º
  • 87%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 區家麟復課食肆消費券李家超

日報新聞 > 金融

遊戲股升金融股受壓 港股反覆高收110點

2022-04-13 列印
■港股走勢反覆，恒指昨日收報21319點，升110點。
Previous Next

美聯儲加息預期再度升溫，美國10年期債息續創逾三年高位，拖累隔晚杜指挫413點，惟港股走勢反覆，恒指先升後跌，其後一度轉升約300點，收報21319點，升110點，全日高低波幅530點，大市成交微增至1283.53億元。

內地時隔八個月重啟核發遊戲版號，國家新聞出版署前晚公佈，今年4月份國產網絡遊戲審批信息，合共45款遊戲，本輪獲批遊戲包括心動公司（2400）曾急升逾22%，惟收市僅升0.4%報23.8元；百度（9888）收升0.9%報129.4元；未有上榜的騰訊（700）、網易（9999）等龍頭企業遊戲股價亦普遍向上，騰訊升3.62%，收報366.4元；網易升4.21%，收報148.4元。

新經濟股普遍反彈，美團（3690）收升4.3%報153.9元；京東集團（9618）收升4.1%報224.2元；惟快手（1024）逆市跌7.3%，收報60.65元。
內需股炒上 海底撈漲近一成

市場憧憬內地政策出台，內需股午後全線走強。餐飲股海底撈（6862）收升近一成報14.02元，為表現最好藍籌股；體育用品股亦抽升，李寧（2331）上揚7.9%，收報61.5元；安踏體育（2020）升6.9%，收報91.1元；華潤啤酒（291）收升近6%報44.5元；百威亞太（1876）收升2.7%報19.98元。

藍籌股方面個別發展，當中金融股逆市向下，滙控（005）收跌1.3%，報53.35元；友邦（1299）收跌1%，報80.85元；聯想集團（992）收跌4.2%，報7.78元，為跌幅最大藍籌股。

金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，內地重批遊戲版號，反映政策方向出現根本性變化，為正面消息，但同時市場憂慮內地疫情，包括上海等情況較惡劣，會影響製造業、服務業等，市場憧憬當局或會有利好政策出台，包括貨幣政策等，預料恒指短期支持為21000點，向上阻力為22500點。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd