遊戲股升金融股受壓 港股反覆高收110點

內地時隔八個月重啟核發遊戲版號，國家新聞出版署前晚公佈，今年4月份國產網絡遊戲審批信息，合共45款遊戲，本輪獲批遊戲包括心動公司（2400）曾急升逾22%，惟收市僅升0.4%報23.8元；百度（9888）收升0.9%報129.4元；未有上榜的騰訊（700）、網易（9999）等龍頭企業遊戲股價亦普遍向上，騰訊升3.62%，收報366.4元；網易升4.21%，收報148.4元。
新經濟股普遍反彈，美團（3690）收升4.3%報153.9元；京東集團（9618）收升4.1%報224.2元；惟快手（1024）逆市跌7.3%，收報60.65元。
內需股炒上 海底撈漲近一成
市場憧憬內地政策出台，內需股午後全線走強。餐飲股海底撈（6862）收升近一成報14.02元，為表現最好藍籌股；體育用品股亦抽升，李寧（2331）上揚7.9%，收報61.5元；安踏體育（2020）升6.9%，收報91.1元；華潤啤酒（291）收升近6%報44.5元；百威亞太（1876）收升2.7%報19.98元。
藍籌股方面個別發展，當中金融股逆市向下，滙控（005）收跌1.3%，報53.35元；友邦（1299）收跌1%，報80.85元；聯想集團（992）收跌4.2%，報7.78元，為跌幅最大藍籌股。
金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，內地重批遊戲版號，反映政策方向出現根本性變化，為正面消息，但同時市場憂慮內地疫情，包括上海等情況較惡劣，會影響製造業、服務業等，市場憧憬當局或會有利好政策出台，包括貨幣政策等，預料恒指短期支持為21000點，向上阻力為22500點。