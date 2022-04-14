港股好淡爭持漲55點 騰訊造好油金股炒上

美國通脹再創40年新高，市場憧憬通脹見頂，資金流入股市，港股則好淡爭持，恒指先升後回，收市微漲55點，報21374點，大市成交僅逾千億元。商品價格造好，油金股跑出，招金礦業（1818）大漲11%，中海油（883）升3.6%。恒指曾升212點，但彈完即散，收市僅升55點，報21374點；國指升50點；科指升19點，大市成交縮至1002億元。美再添「暫定除牌名單」美國10年期債息周二回落，紐約期金上揚，金股炒上，招金礦業飆11.1%，收報8.99元；紫金礦業（2899）漲8%。油價回升帶動油股造好，中海油漲3.6%，中石油（857）揚2%；中石化（386）升1.5%。其他資源股亦炒上，洛陽鉬業（3993）、兗礦能源（1171）及江西銅（358）齊升7%。科網股個別發展，「ATMJN」之中手遊股靠穩，騰訊（700）升近2%收373.6元；網易（9999）升0.54%，惟阿里巴巴（9988）先升後跌，收跌0.5%。再多12隻中概股列入「暫定除牌名單」，嗶哩嗶哩（9626）挫3.9%，收202.6元，成跌幅最大科指成份股。66隻藍籌錄得36升28跌2平收，重磅金融股表現牛皮，友邦（1299）跌0.87%收報80.15元；滙控（005）微跌0.1%收報53.3元。萬洲國際（288）收跌2.1%報5.05元，為表現最差藍籌股。中國多個城市放寬封城，消費及餐飲股續回暖，海底撈（6862）收升4.7%，為升幅最大恒指成份股。市場觀望 乏入市意欲香港股票分析師協會理事曾永堅表示，港股仍受很多負面及不明朗因素困擾，但正逐步消化，「入市意欲唔強，沽貨力量都唔大」，反映仍在觀望，目前中國疫情正蔓延，估計恒指或要下試早前上升裂口約20600點打底，才可望上升。他又稱，現時俄烏局勢仍陷膠着，料油價仍於高位徘徊，金價亦可受惠避險資金。