中海油防遭制裁 傳撤出英美加業務

中國與西方之間的關係長期以來一直因貿易和人權問題而緊張，隨著中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，緊張局勢加劇。
上月路透報道稱，中海油已聘請美國銀行準備出售其北海資產，其中包括該盆地最大油田之一的股份。
消息人士稱，中海油計劃在本月於上海證券交易所公開上市之前啟動了全球投資組合審查，主要目的是在去年10月美國股票退市後尋求替代資金。
擬拉美非洲購資產
消息人士又指，中海油在尋求離開西方的同時，亦在尋求在拉丁美洲和非洲收購新資產，並希望優先開發巴西和烏干達。
俄羅斯入侵烏克蘭，導致能源和物價上升，日本經濟首當其衝，日圓跌至二十年新低，昨夜每百日圓兌六點二一港元。有經濟專家認為，未來日圓仍有機會輕微貶值，如果市民籌備日後遊東瀛，現時兌換一些並無問題，但不建議...
2022-04-14
中國向巴爾幹半島國家塞爾維亞付運精密防空導彈系統。外媒消息指，有六架解放軍運輸機，先後飛越北約成員國土耳其及保加利亞的領空，在上周六抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德國際機場，相信運輸機載搭的是「紅旗-22」...
2022-04-12
美國紐約地鐵站槍擊案增至二十九人受傷。案發時一名男子在車廂引爆煙霧彈，無差別向乘客開槍。紐約警方發佈疑犯照片，指他的社交平台上充斥不少黑人民族主義、暴力及偏執言論，並開出五萬美元獎金，呼籲民眾提供案件...
2022-04-14
樓市氣氛顯著好轉，螫伏多時的用家及投資客亦出動覓貨，據《星島地產網》報道，中原地產分行經理李嘉龍表示，疫情開始好轉，交投逐步加快，大埔天鑽8座中層A室，面積628方呎，三房間隔，叫價約950萬，連租約...
2022-04-14
美國通脹再創40年新高，市場憧憬通脹見頂，資金流入股市，港股則好淡爭持，恒指先升後回，收市微漲55點，報21374點，大市成交僅逾千億元。商品價格造好，油金股跑出，招金礦業（1818）大漲11%，中海...
2022-04-14
奧巴美揚與奧士文尼迪比利今季在巴塞隆拿故劍重逢默契不減，短短三個月，奧巴美揚已獲迪比利助攻三次。奧巴美揚大讚迪比利是自己的最佳拍檔，今晚歐霸八強次回合必聯手在地頭攻陷法蘭克福防線，助巴塞打入四強，讓球...
2022-04-14
香港第5波疫情令戲院關閉超過100日，橫跨賀歲及復活節旺季，令片商和戲院損失慘重，隨着疫情放緩，戲院有望於本月21日重開，各大院線近日開始為重開做準備，重開首星期以外語片為主，當中最令人期待的是《怪獸...
2022-04-14
第五波疫情維持穩定向下的良好趨勢，近期每日的確診人數跌至二千人以下，而不少染疫者的病徵輕微，都選擇在家隔離。最新出現的情況，令當局在疫情高峰期間火速興建的方艙醫院和社區隔離設施，現在供過於求。當局必須...
2022-04-14
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑方廄「寶賢得得」、蔡廄「志勝時機」和羅廄「伊臣」中三元，雖然在騎師王與蔡明紹同樣累積三十六分，但因頭馬較多而後上成為騎師王。至於韋達與蔡明紹、潘頓都合作贏馬，先後勝出「進...
2022-04-14