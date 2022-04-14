中海油防遭制裁 傳撤出英美加業務

據路透社引述業內消息人士報道，中國海洋石油（883）正準備退出英國、加拿大和美國的營運業務，原因是北京方面擔心這些資產或會受到西方制裁。中海油暫時未有回應。中國與西方之間的關係長期以來一直因貿易和人權問題而緊張，隨著中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，緊張局勢加劇。上月路透報道稱，中海油已聘請美國銀行準備出售其北海資產，其中包括該盆地最大油田之一的股份。消息人士稱，中海油計劃在本月於上海證券交易所公開上市之前啟動了全球投資組合審查，主要目的是在去年10月美國股票退市後尋求替代資金。擬拉美非洲購資產消息人士又指，中海油在尋求離開西方的同時，亦在尋求在拉丁美洲和非洲收購新資產，並希望優先開發巴西和烏干達。