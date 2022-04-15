內地降準美股急彈 恒指假前乾升143點

內地指示適時降準，加上美債息回落，隔晚杜指急彈逾300點，港股於復活節長假期前表現靠穩，恒指先升後跌，其後再轉升，恒指收報21518點，升143點，成交微減至989.09億元。科指收升51點，報4320點；國指收升70點，報7385點。市場憧憬內地或推出貨幣或財政政策扶持經濟發展，帶動消費、餐飲等內需股全線向上。餐飲股海底撈（6862）收升10.1%，報16.16元，為表現最好藍籌股；九毛九（9922）收升7.2%，報16.7元；體育用品股李寧（2331）上揚5.7%，收報63.95元；安踏（2020）收升4.3%，報93.1元；華潤啤酒（291）收升5.34%，報46.3元；蒙牛乳業（2319）收升1.64%，報43.3元。新經濟股個別發展，外電引述消息指，中紀委等機構參與近期對馬雲旗下螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查，阿里巴巴（9988）曾逆市急挫近5%，收跌3%，報95.5元，為跌幅最大藍籌股；京東（9618）逆市收跌0.6%，報226.4元；美團（3690）收升0.7%，報155.2元；騰訊（700）收升0.2%，報374.4元。內需股惹憧憬齊升汽車股落鑊熱炒，比亞迪（1211）漲4.72%，收報239.8元；吉利汽車（175）急升5.17%，收報11.8元；小鵬汽車（9868）急升5.8%，收報109.3元。藍籌股方面向好，中國平安（2318）收升3.6%，報57.3元；港交所（388）收升0.3%，報341.8元；藥明生物（2269）收升3.6%，報63.6元；。阿里傳被查逆市挫3%光銀國際董事總經理林樵基表示，市傳阿里巴巴被調查，加上市場憂慮美國加快加息，影響投資氣氛，但近期內地疫情嚴峻，短期有望推出更多刺激措施，資金聚焦相關受惠板塊，預料大市短期會較為波動。