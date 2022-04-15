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創新奇智冀兩年內盈虧平衡

2022-04-15 列印
■創新奇智期望，兩至三年內實現經營層面上的盈虧平衡。
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內地人工智能（AI）解決方案供應商創新奇智（2121）公佈其今年IPO後首份業績，該公司指，內地智能化轉型升級需求大，預期公司每年毛利率增長可達1至2個百分點，並期望兩至三年內實現經營層面上的盈虧平衡。另外該公司還指，現時現金流超過15億元，相信充裕資金可配合業務發展。

該公司去年毛利率為31%，按年增長1.9個百分點，創新奇智執行董事兼首席執行官徐輝表示，內地企業智能化轉型升級需求大，預計公司每年毛利率可穩健增長，毛利率增長每年可達1至2個百分點。

他續指，公司去年經調整淨虧損約1.42億元（人民幣，下同），但公司正降本增效，虧損收窄，料未來兩至三年內公司能實現經營層面上的盈虧平衡。
毛利率可望穩健增長

對於疫情，徐輝指，現時上海疫情嚴峻及深圳等珠三角地區亦有爆發，這些地區是重要製造業市場，因此疫情對公司亦有影響。

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