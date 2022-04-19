人行放水力度遜預期 港股乏方向今料低開

中國降準力度克制，昨日A股個別發展，或預示港股長假期後仍然缺乏方向。市場分析認為，港股本周將受中國經濟及A股表現主導，整體觀望為主，入市意欲仍較低，估計在21000至22000點波動。人行將於下周一降準0.25個百分點，釋放長期資金5300億元人民幣，力度未如市場預期。昨日率先開市的A股個別發展，上證綜合指數收跌0.49%報3195點，深成指則升0.37%報11691點，兩市成交降至7782億元人民幣。俗稱「黑期」的新加坡港股場外指數昨晚低見21137點，較恒指上周五收市低381點，預示今天港股較大機會低開。恒指料21000至22000拉鋸耀才證券研究部總監植耀輝表示，降準力度雖較為謹慎，但昨日公佈的首季GDP增長則好過市場預期，令市場仍在觀察中國經濟表現，特別是近期疫情影響的變化。他認為港股短線走勢會受A股所主導，本周恒指先看21000至22000點拉鋸，但該預期「已經係保守加少少樂觀」，暫時投資氣氛仍偏淡。華盛證券分析師聶振邦亦認為，恒指本周或在21000至22000點上落，並指出參照上次降準的情況，股市都沒有即時反應，或要靜待降準實施後半個月才見資金顯著流入市場。他又稱，即使中國首季GDP好過市場預期，但較年初全年5.5%的目標仍有一段距離，認為今年稍後時間中國需推出大力刺激經濟措施，又或對行業整頓有所收斂，才有望對經濟以至股市有提振作用。光大證券國際證券策略師伍禮賢指，市場已預期中國會降準，市場有機會借消息出貨，令短線港股有沽壓，估計恒指本周或下探20800點，即上月中央救市刺激股市大彈的上方裂口水平。本周三中國公佈貸款市場報價利率（LPR），市場關注會否「減息」，瑞銀預計屆時會將1年期LPR下調10點子，高盛則估計未來數個月有機會小幅度下調。