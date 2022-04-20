行長突遭免職招行插11% 港股挫190點險守21000



人行降準不如預期，港股復活節長假後新舊經濟板塊皆現沽壓。恒指昨日低開413點，早段急插622點失二萬一關，收市跌490點，報21027點；科指插163點，收報4156點；國指跌217點，收報7167點，三大指數均見一個月新低，大市成交增至逾1155億元。



招行（3968）行長田惠宇突遭免職調用，多間大行表達憂慮，摩根大通指，高層突然變動罕見，加上沒有披露辭職原因及未來工作，或引發市場擔憂，並關注田離職的潛在後果、繼任人會否引入戰略變革、招行能否重新獲得投資者信心等。招行股價急挫11.5%，收報52.9元，為表現最差恒指及國指成份股。

否認裁員 嗶哩嗶哩仍跌11%

中資金融股承受沽壓，人行上周五下調存款準備金率0.25個百分點，幅度較之前的0.5個百分點少，建設銀行（939）收跌1.9%，報5.75元；工商銀行（1398）收跌0.6%，報4.72元；平保（2318）插4.1%，收報54.95元；連同招行，四股拖累大市跌100點。



科指成份股全軍覆沒，嗶哩嗶哩（9626）否認直播部門或將整體裁員傳聞，但市場不受落，股價續插10.9%，收報183.5元，為跌幅最大科指成份股；萬國數據（9698）挫9.6%，收報33.1元；阿里健康（241）跌6%，收報4.51元。



「ATMJ」同樣乏力，上海市場監管近日網上行政約談美團（3690）、阿里巴巴（9988）旗下餓了麼等12間涉及民生領域的電商企業，針對天價農產品等問題要求加強平台內經營者管理力度，美團股價大跌5.9%收報146元。瑞信報告指，基於宏觀環境疲弱，互聯網平台商家對復甦信心較低，近期原材料漲價亦削弱需求，商戶也正縮減廣告預算，該行將阿里巴巴首季客戶管理收入預測下調4%，京東（9618）首季和次季零售銷售亦下調2%，阿里股價挫4.2%，收報91.5元；京東跌1.9%，收報222.2元；騰訊（700）跌2.8%，收報364元。