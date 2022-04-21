LPR不變內房股受壓 港股跌83點失二萬一

隔晚美股三大指數收升，惟內地維持貸款市場報價利率（LPR）不變，連續三個月持平，市場憧憬下調破滅，令A股昨日表現偏軟，港股亦受拖累，恒指失守二萬一關口，收報20944點，跌83點。國指收跌69點，報7098點；科指收跌22點，收報4134點，大市成交僅980.35億元。



內地LPR維持不變，與市場憧憬背道而馳，令內房及物管股走低，碧桂園服務（6098）瀉10.7%，收報32.65元，為表現最差藍籌股；萬科（2202）亦挫10.5%，收報18.3元；禹洲集團（1628）跌9.7%，收報0.56元；華潤置地（1109）下滑6.9%，收報32.25元；碧桂園（2007）跌6.3%，收報5.64元；。

科網股軟 阿里險守90元關



油價急挫，「三桶油」亦緊隨下跌，中石油（857）跌2.9%，收報4元；中石化（386）跌1%，收報3.96元。中海油（883）A股今日掛牌，雖然預計今年首季盈利按年增62%至89%，惟股價挫4.1%，收報11.16元。早前有外電報道，中海油擔心受到西方制裁，擬退出在美國和加拿大的營運。中海油表示，目前在英美等國的油氣項目運營正常，沒有退出某一特定區域業務的計劃。



藍籌股方面，大型科網股偏軟，阿里巴巴（9988）險守90元關口，收跌0.9%，報90.7元；美團（3690）下滑0.7%，收報144.9元；京東（9618）跌0.6%，收報220.8元；騰訊（700）跌0.5%，收報362元；小米（1810）跌0.2%，收報12.02元。李寧（2331）逆市升4.4%，收報61.9元，為表現最好藍籌股。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵預計，若沒有突發消息，港股會繼續橫行，向下機會大，恒指支持位在20800水平，需待內地疫情受控及復工復產等利好消息，市場氣氛才有望好轉。他續指，市場等候三個月，內地LPR仍然沒有調整，內房及物管股短期會有壓力，若內地再推出樓市放寬措施，將有助相關股份止跌。