中電信首季多賺12%

今年1至3月，中電信用戶淨增711萬戶，至3.8億戶，按年增加6.54%；5G套餐用戶按年增長89.5%，至2.1億戶，滲透率達到55.5%。首季流動服務收入按年增加5%，至490億元，流動用戶ARPU為45.1元。
另外，公司固網及智慧家庭服務收入達296.45億元，按年增長4.9%；有線寬頻用戶達1.73億戶，智能家庭收入按年升22.5%，拉動寬頻綜合ARPU達46.7元。
產業數碼化收入增23%
另一方面，集團產業數碼化業務加速增長，上季收入達294.14億元，按年增23.2%。
一名自稱「鬼王」的網紅，利用男粉絲急於結識女友的心態，收巨額學費傳授「獨門心法」及「溝女技巧」，受害人先支付三萬元入會費，竟被公開於教學短片中，再被威嚇須再買十萬元課程，否則拒絕刪除相關短片。海關以涉...
2022-04-21
台灣華視新聞台昨日早上誤報新北市遭解放軍攻擊消息，引起民眾嘩然。華視就事件道歉，指新聞快訊內容是防災影片訊息，強調會嚴懲失職人員。昨早華視新聞播出快訊字幕顯示，「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸，...
2022-04-21
俄烏戰事踏入新階段，俄軍猛攻取下烏東一城，造成二百名平民死亡，並再向死守亞速鋼鐵廠的烏軍發最後通牒，稱若投降可安全撤離。俄軍在頓巴斯地區連日發動猛攻，集中力量沿烏東約四百八十公里長的戰線發動攻擊，幾乎...
2022-04-21
樓市升溫，業主議價幅度顯著收窄。據《星島地產網》報道，中原地產高級資深分區營業經理伍潔玲表示，近期二手交投重拾暢旺，多個新盤部署開售，準買家加快入市，荃灣愉景新城12座高層A室成交，面積652方呎，三...
2022-04-21
隔晚美股三大指數收升，惟內地維持貸款市場報價利率（LPR）不變，連續三個月持平，市場憧憬下調破滅，令A股昨日表現偏軟，港股亦受拖累，恒指失守二萬一關口，收報20944點，跌83點。國指收跌69點，報7...
2022-04-21
巴塞隆拿上輪西甲主場不敵卡迪斯，前四歐聯席位隨時不保，教練沙維勒令球員餘下每場聯賽當決賽打。針對上仗鋒線把握力差的問題，沙維今晚西甲快車造訪皇家蘇斯達還勢復用奧巴美揚任正選箭頭，領軍延續聯賽對戰四連勝...
2022-04-21
組成20年的E-kids成員林詠倫（Alan），本打算跟隊友郁禮賢（Kasa）再合體，改名E-Kai重新出發，仲計劃每月出一首歌，5月開演唱會，最後因第5波疫情全部停晒。近半年零收入，剛度過42歲生日...
2022-04-21
一名三十二歲網上KOL，涉嫌使用具威嚇性營業行為及誤導性遺漏的不良營商手法銷售約會技巧諮詢課程服務，昨天遭海關拘捕。據報道，這一名被捕男子，自稱「鬼王」，在patreon「開班」，提倡「鬼王溝女哲學」...
2022-04-21
昨晚谷草賽事莫雷拉憑蔡廄「金剛福星」、苗廄「水箭龜」和沈廄「包裝風雲」贏馬，三W且成為騎師王。至於沈集成另外勝出「南莊之歌」和「幸福至上」，同樣中三元。其餘蘇偉賢和巴度都起孖，包括合作勝出「令才」，而...
2022-04-21