中電信首季多賺12%

中電信（728）公佈，首季多賺12.14%，至72.23億元（人民幣，下同），每股盈利0.08元；經營收入為1196.29億元，按年升11.94%。以息稅、折舊及攤銷前溢利計，EBITDA按年增4%，至324億元，EBITDA率為29.4%。



今年1至3月，中電信用戶淨增711萬戶，至3.8億戶，按年增加6.54%；5G套餐用戶按年增長89.5%，至2.1億戶，滲透率達到55.5%。首季流動服務收入按年增加5%，至490億元，流動用戶ARPU為45.1元。



另外，公司固網及智慧家庭服務收入達296.45億元，按年增長4.9%；有線寬頻用戶達1.73億戶，智能家庭收入按年升22.5%，拉動寬頻綜合ARPU達46.7元。

產業數碼化收入增23%



另一方面，集團產業數碼化業務加速增長，上季收入達294.14億元，按年增23.2%。