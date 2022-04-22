外圍偏軟科網股急挫 港股3連跌低收262點

中美股市偏軟，港股亦無運行，跌跌不休，大型科技股領跌，銀行股支撐大市，恒指收報20682點，跌262點，連跌三日，大市成交重上千億元，達1200億元。國指收跌136點，報6962點；科指失守4000關，跌143點，收報3990點，亦已連跌三日。



恒指昨低開163點，跌幅曾收窄至僅跌24點，惟仍未能重上二萬一關，並調頭向下，終收報20682點，跌262點。科網巨擘拖累大市，「ATMXJ」齊齊向下，京東（9618）瀉6.5%，收報206.4元；小米（1810）跌4.2%，收報11.52元；騰訊（700）下滑3.9%，收報348元；阿里巴巴（9988）跌穿90元關口，收跌3.1%，報87.9元；美團（3690）遭聯合創辦人王慧文減持，股價亦挫4.9%，收報137.8元。



科指幾乎全軍覆沒，只有ASM太平洋（522）及舜宇光學（2382）分別逆市升近2%及收升0.9%，收報77.9元及報106元。



昨日首日回A的中海油（883）H股收挫2.5%，報10.88元；藥明生物（2269）急跌6.8%，收報56元；比亞迪（1211）下滑3.1%，收報231.2元。

銀行股撐市 滙控漲近2%



銀行股逆市升，滙控（005）完成20億美元回購計劃，收漲1.95%，報55元，為表現最好藍籌股。招商銀行（3968）連跌兩日後，收升1%，報50.8元；恒生銀行（011）上揚0.8%，收報154元。藍籌股中，39跌24升，海底撈（6862）為表現最差藍籌股，收跌7.1%，報14.9元。



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，恒指跌至20500點水平，正補回上升裂口，而再向下的空間不大，預計本周將於20300至20700點水平整固，如果內地解封，不排除短期迎來反彈。他表示，科技股跌幅明顯，主要是受中美關係、監管等多個負面消息影響，亦受創辦人減持股份等內外夾擊。