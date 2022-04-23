港股全周跌879點 中概股再遇挫

鮑威爾預料聯儲局下月加息半厘以抑制通脹，隔晚杜指急跌逾300點，港股昨日跟隨外圍向下，加上美國將17股份列入預定除牌名單，令中概股沽壓顯著，恒指收跌43點，報20638點，大市成交微跌至1086.48億元。恒指全周累跌879點，連跌三周。科指收報4001點，升11點；國指收報6972點，升10點。



中概股全線受壓，美國證券交易委員會（SEC）按《外國公司問責法》（HFCAA），把第五批合共17隻中概股納入「預定除牌名單」，名單中的知乎（2390）急瀉，較上市價32.06元大跌近24%，收報24.5元；另一納入名單的理想汽車（2015）亦挫逾3%，收報91.05元。

首掛列美預摘牌名單 知乎跌24%



「ATMJ」同樣乏力，阿里巴巴（9988）跌1.4%，收報86.65元；騰訊（700）跌2.1%，收報340.6元；快手（1024）跌0.8%，收報59.3元；惟美團（3690）逆市升2.6%，收報141.4元；擬派特別股息的京東（9618）逆市升近1%，收報208.4元。



大行里昂發表報告表示，可憧憬港交所（388）參與內地「碳市場」開放，對港交所獲市場重估看法正面，並重申「買入」投資評級，目標價460元，港交所升近4%，收報335.6元，為表現最好藍籌股。



另外，有大行下調濠賭股目標價，銀河娛樂（027）挫3.4%，收報44.2元，為跌幅最大藍籌股。



體育用品股全線反彈，安踏體育（2020）彈3.6%，收報92.65元；李寧（2331）漲1.9%，收報62元；特步（1368）升1.8%收報11.3元。



光銀國際董事總經理林樵基表示，市場仍然憂慮美國加快加息步伐，以及擔心中概股除牌風險，中資股表現受影響，港股走勢波動，加上港元及人民幣近期表現較弱，市場或憂慮對本港上市公司的估值會有影響，預計短期港股波幅為300至500點左右，料短線兩萬點水平會有支持。