儲局鮑威爾放鷹 美股大跌 恒指短期恐下試20000

美國聯儲局主席鮑威爾上周「放鷹」，嚇窒投資者，杜指上周五收插981點，創一年半以來最大單日跌幅，美國國債收益率連升三周。港股亦連跌三周。市場人士預期，受美股拖累，恒指今日較大機會低開，短線支持位為20000點，並對本地後市感到不樂觀。



港股跌跌不休，美國公佈第五批中概股「預定除牌名單」，恒指上周五收跌43點，報20638點，全周累跌879點，連跌三周。美國三大指數上周五均急挫，杜指上周五收挫981點，報33811點，連跌四周；納指挫335點，報12839點；標指跌121點，報4271點，兩者均連跌三周。恒指夜期收報20362點，跌243點，低水277點。港股美國預託證券（ADR）上周五普遍向下，滙控（005）ADR折合52.5元，較本港收市跌3%；騰訊（700）ADR折合334.7元，較本港收市跌近2%。

夜期跌243點 ADR受壓



光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，美股上周五大跌，加上恒指黑期回落，港股將會受壓，恒指今日或會低閞，並以二萬點為初步心理關口。他續指，由於在技術層面上，港股仍處於弱勢，故對其本周表現期望不大，並對本地後市感到不樂觀，目前未有利好因素出現。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，恒指黑期曾跌200至300點，加上投資氣氛差，恒指今日較大機會低開，預計恒指於20000至21000點水平上落，若美國科技股業績令人失望，或會進一步利淡。他預期，美國科技股業續普遍不會太差，惟對Meta（前稱facebook）表現較為審慎，而該等公司展望將會影響港股走勢。



展望本周，香港三月出口及進口、貿易收支等數據將會出爐，美國亦會公佈第一季國內生產總值。滙控（005）、港交所等重磅藍籌股發表首季成績表。



首批被美國證監會（SEC）列入中概股「確定除牌名單」的再鼎醫藥（9688）昨日公佈，尋求於聯交所主板自願轉換為雙重主要上市，分別於聯交所及納交所買賣，且仍可互換。並授權該公司高層進行相關準備工作，且採取必要步驟以完成主要轉換。另外，本港物流獨角獸GOGOX最新披露的初步招股書，去年收入為6.6億元（人民幣，下同），按年升24.6%，虧損按年擴大32.6%，至8.72億元。不過，根據港交所（388）平台披露，該公司已於今年2月6日通過上市聆訊。

人行降準今生效



人民銀行降低存款準備金率0.25個百分點於今日正式生效，幅度遠較預期為低，估計釋放5300億元人民幣長期資金；市場認為，由於內地經濟數據表現欠佳，經濟放緩已顯而易見，市場正憧憬中央有其他救市措施陸續出籠。