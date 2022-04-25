零售綠債明天起開售 專家倡全家動員認購

綠色零售債券將於明天（26日）發售，有市場人士預期今次零售綠債的認購反應熱烈，由於息率最低為2.5厘，亦與本地通脹掛鈎，相當吸引，料認購人數有望突破70萬，料每名市民可獲2至3手，建議市民「全家動員」，每人認購3至5手，在「大包圍」策略下，一家四口有望獲分配10至12手，掛牌首日債價或升至103元。



政府表示，今次零售綠債的目標發行額為150億元，當局會視乎市場情況考慮將發行額提高至最多200億元。債券年期為3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，最低年息率為2.5厘。零售綠債將於5月18日發行，於19日在香港聯合交易所上市，並可在二手市場進行買賣。政府發言人早前亦呼籲市民盡可能通過網上或電話銷售渠道認購零售綠債。

保底息率2.5厘



上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，最近投資環境波動，而今次零售綠債的最低年息率為2.5厘，息率亦與本地通脹掛鈎，吸引力不錯，料認購人數有望突破70萬，估計每人可獲3手，建議有意參與的市民購買3至5手。他亦指，若全家出動認購，料一家四口可共獲10至12手左右，回報隨之更多。此外，他預計掛牌首日債價約為103元。

首日料最多見103元



致富證券董事暨證券部主管郭家安亦估計每名零售綠債認購者可獲2至3手，建議市民認購3至4手，並預計掛牌首日債價介乎101至102元。短線投資方面，郭家安表示，每間銀行擁有各自的場外市場，場外交易價格亦有所不同，而交易所的透明度較高，故對於短線投資者而言，從沽出價格考慮，於券商認購零售綠債，會較到銀行認購划算。



他補充，市民從銀行認購零售綠債後，亦可於證券市場沽出，惟可能需要等候一段時間。