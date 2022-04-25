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上海首季GDP僅增長3.1%

2022-04-25 列印
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受疫情及封控措施打擊，一直在全國地區生產總值（GDP）名列前茅的廣東省及上海市，經濟增長齊齊放緩，均低於全國首季增長數字。國家統計局公佈，由於3月份受突發疫情影響，上海今年首季GDP按年增速放緩至3.1%，低於全國首季4.8%的經濟增速。另外，首季度廣東地區生產總值為28498.79億元（人民幣，下同），按年增長3.3%。由於上海封城持續，分析料對第二季經濟增長將造成更大衝擊。

國家統計局上海調查總隊發佈數據顯示，反映內需的社會消費品零售總額，於首季按年下降3.8%，1至2月則錄得3.7%升幅，3月份則大跌18.9%。
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