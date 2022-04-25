傳內銀下調定存息0.1厘

路透引述消息人士透露，包括中國銀行（3988）、交通銀行（3328）在內的部份國有大型銀行於今日（25日）下調多個期限的定期存款利率，降幅可達10個基點。消息人士指出，中行將對2年和3年期定期存款產品利率下調10個基點；交行也將採取類似行動。



報道指，國聯證券宏觀首席分析師樊磊認為，現階段政府要求金融機構讓利，但未能下調貸款利率的一個重要原因，就是銀行的息差受壓。現在降低存款利率相當於讓銀行的利益得到一定保障。消息人士透露，中國金融監管部門鼓勵國有銀行以外的商業銀行下調定期存款利率加點上限10個基點，並強調這並非強制性要求，但若存款定價下調將會在宏觀審慎評估（MPA）考核中獲得加分。