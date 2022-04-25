報道指，國聯證券宏觀首席分析師樊磊認為，現階段政府要求金融機構讓利，但未能下調貸款利率的一個重要原因，就是銀行的息差受壓。現在降低存款利率相當於讓銀行的利益得到一定保障。消息人士透露，中國金融監管部門鼓勵國有銀行以外的商業銀行下調定期存款利率加點上限10個基點，並強調這並非強制性要求，但若存款定價下調將會在宏觀審慎評估（MPA）考核中獲得加分。
傳內銀下調定存息0.1厘
報道指，國聯證券宏觀首席分析師樊磊認為，現階段政府要求金融機構讓利，但未能下調貸款利率的一個重要原因，就是銀行的息差受壓。現在降低存款利率相當於讓銀行的利益得到一定保障。消息人士透露，中國金融監管部門鼓勵國有銀行以外的商業銀行下調定期存款利率加點上限10個基點，並強調這並非強制性要求，但若存款定價下調將會在宏觀審慎評估（MPA）考核中獲得加分。
「可憐身世」博同情 噓寒問暖扮專一 港女網上尋緣遇騙 精英五招攻破芳心
網上情緣騙案，禁之不絕，芳心意亂的受害人，損失慘重，動輒數以百萬計，早前一名闊太就被騙六千五百萬元，還賠了真感情。本報獨家訪問了一名網上情騙的受害女子，了解她遇上「英國IT顧問」的經過，揭露網上情人透...
2022-04-25
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第三艘航母即將面世 人民海軍成立73周年
人民海軍成立七十三周年前夕，中國軍號、海軍政治工作部宣傳局聯合發佈，首支航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，更在片尾暗示第三艘航母即將面世。宣傳片長達六分多鐘，介紹了海軍部隊在兩艘航母—遼寧艦、山東艦上如...
2022-04-23
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敖德薩遭導彈攻擊嬰兒亡 俄軍攻陷烏波爾恢復轟炸鋼鐵廠
俄軍入侵烏克蘭三個月，俄方聲稱攻陷東南部戰略港口馬里烏波爾，毋須攻打有烏軍死守的亞速鋼鐵廠。但烏克蘭總統澤連斯基說，俄軍上周六恢復轟炸那座鋼鐵廠。同一天，另一個南部重要港口城市敖德薩被俄羅斯導彈射擊，...
2022-04-25
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15大屋苑周末成交跌40%
據《星島地產網》報道，二手交投轉靜，15大屋苑過去周末兩日，共錄25宗成交，較上周42宗，下跌40.5%。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，放寬限聚後首個周末，新盤銷情暢旺，搶去二手購買力，業主見...
2022-04-25
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儲局鮑威爾放鷹 美股大跌 恒指短期恐下試20000
美國聯儲局主席鮑威爾上周「放鷹」，嚇窒投資者，杜指上周五收插981點，創一年半以來最大單日跌幅，美國國債收益率連升三周。港股亦連跌三周。市場人士預期，受美股拖累，恒指今日較大機會低開，短線支持位為20...
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列斯換帥愈戰愈勇 狂牛撞「水軍」
水晶宮受到英超和足總盃雙線作賽的影響，兩項賽事近三仗全敗，今晚聯賽主場迎戰列斯聯，未必可以回復水準。再者客軍換帥後愈戰愈勇，陣中西班牙鋒將洛迪高摩蘭奴又腳風大順，今仗有力領軍反客為主，一於支持客勝。（...
2022-04-25
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《聲生不息》與曾比特成功突圍 炎明熹大顯唱功 李克勤激讚
TVB（無線）和芒果TV攜手製作的歌手鬥唱金曲節目《聲生不息》，重新演繹及推廣港樂經典，昨晚於翡翠台首播兩小時香港版，節目主持為王祖藍及何炅。17歲的炎明熹（Gigi）在首集，獻唱已故香港歌手陳僖儀的...
2022-04-25
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李一飄 - Omicron不反彈 是時候鬆一鬆｜社論
過去兩年多，新冠肺炎病毒肆虐，每逢長假，市民聚集，長假後均發生疫情反彈，公眾習以為常。但經過近三個多月Omicron大流行之後，復活節長假過後一周，每日確診數字向下，沒有反彈，顯示本地疫情大致平穩。有...
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金鎗六十續創歷史 福逸今季短途稱王 浪漫勇士女皇盃改朝換代
昨日舉行三場國際一級大賽，結果今年打吡盟主「浪漫勇士」勝出女皇盃，沈廄另贏「駿益善」起孖；馬王「金鎗六十」贏冠軍一哩賽，而「福逸」則成功衞冕主席短途獎。至於騎師王是薛恩，他憑「開心威龍」贏馬，另外還得...
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