內地疫情加息魔夾擊 恒指插769點失二萬關

美國加息預期升溫，美股杜指上周五急挫981點，受外圍因素拖累，加上內地疫情嚴峻，北京朝陽區部份區域實施封控措施，內地股市急跌，拖累港股下挫，恒指午後跌穿2萬關，收報19869點，急挫769點，成交額1348.43億元。



藍籌股昨日僅4隻錄得升幅，電能實業（006）升1.1%，收報53.45元，為表現最好藍籌股；中電控股（002）揚近1%，收報77.65元；領展（23）升0.1%，收報68元。



海底撈（6862）急瀉15.8%，收報12.92元，為表現最差藍籌股；信義光能（968）跌8.7%，收報10.92元；安踏體育（2020）跌8.3%，收報85元；創科實業（669）挫7.7%，收報104.1元。



金融股捱沽，招商銀行（3968）原行長田惠宇涉嚴重違紀違法被查，招行股價急挫10.3%，收報46.7元；滙控（005）跌4.6%，收報51.65元；中銀香港（2388）跌1.4%，收報29.1元；友邦保險（1299）跌4.2%，收報75元。

科網股受壓 知乎再破底



大型科網股亦受壓，中央網信辦為遏制網絡暴力問題，開展「清朗專項治理行動」，聚焦社會影響力大的18間網站平台，包括新浪微博、抖音、百度貼吧及知乎（2390）等，知乎跌8.2%，收報22.5元，創上市新低。阿里巴巴（9988）跌5.5%，收報81.85元；騰訊（700）挫3.9%，收報327.4元；美團（3690）亦跌近2%，收報138.6元；京東（9618）挫3.7%，收報200.8元；小米（1810）低見10.82元，創52周新低，收跌6%，收報10.92元；快手（1024）挫6.8%，收報55.3元。



椽盛資本投資總監曾永堅指，由於美國加快加息步伐預期上升，牽動資金回流至美元體系，不利新興市場資產價格，中港兩地股市面對走資壓力。此外，內地疫情升溫，當局堅持實施清零政策將加劇資金對內地經濟下行的憂慮，而人行貨幣政策的寬鬆力度不及市場預期，加速資金從兩地股市流出的壓力。他預料港股短期仍面對走資壓力，恒指有機會反覆下試19500點，並於19000至21000區間上落。