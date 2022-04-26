內地降外匯存準 穩人幣匯價

中國人民銀行公佈，自2022年5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現時的9%，下調至8%。人行指，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，是為提升金融機構外匯資金運用能力。於消息公佈後，在岸人民幣兌美元快速回升，報6.5515。恒指夜期亦受帶動，一度由下跌150點，轉升約80點，截止晚上八點半報19835點，升26點，低水34點。人民幣兌美元匯價昨早中間價報6.4909，較周日的6.4596再貶313點子，兼創8個月低位。在岸離岸價齊創一年低人民幣在岸價及離岸價更曾分別創一年及約一年半低位。在岸人民幣低見6.5570，收報6.5544，跌669點子；離岸人民幣則低見6.5979，較周日下跌逾700點子。