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日報新聞 > 金融

內地降外匯存準 穩人幣匯價

2022-04-26 列印
■中國人民銀行公佈，將於5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點。
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中國人民銀行公佈，自2022年5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現時的9%，下調至8%。人行指，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，是為提升金融機構外匯資金運用能力。

於消息公佈後，在岸人民幣兌美元快速回升，報6.5515。恒指夜期亦受帶動，一度由下跌150點，轉升約80點，截止晚上八點半報19835點，升26點，低水34點。

人民幣兌美元匯價昨早中間價報6.4909，較周日的6.4596再貶313點子，兼創8個月低位。
在岸離岸價齊創一年低

人民幣在岸價及離岸價更曾分別創一年及約一年半低位。在岸人民幣低見6.5570，收報6.5544，跌669點子；離岸人民幣則低見6.5979，較周日下跌逾700點子。
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