滙控稅前少賺28% 今年無意復派季息

滙控（005）公佈今年第一季度業績，首季列帳基準除稅前利潤41.66億美元，按年倒退27.91%，較市場預期為佳。惟集團表示，今年無意恢復季度派息，未來數年將會繼續檢討。另一方面，同系恒生銀行（011）公佈，第一次中期息派0.7元，按年大減36%。



集團所有地區均繼續錄得盈利，期內亞洲區列帳基準稅前利潤為28.04億美元，按年跌25.4%，為貢獻最大地區；經調整除稅前利潤跌24.2%，至28.57億美元。當中香港區列帳基準稅前利潤10.22億美元，按年跌45.8%；經調整除稅前利潤跌43.8%至10.72億美元。滙控股價於公佈業績後急挫，最多曾瀉5.5%，收報49.5元，跌4.16%，單股拖低恒指72點。

績後挫4%失50元關



滙控行政總裁祈耀年在業績報告上表示，對集團年初表現感到鼓舞。集團策略進展順利，大部份業務均保持增長，發展趨勢良好。雖然財富管理業務收入受市場不利影響，加上預期信貸損失趨向正常水平，導致盈利較去年第收季減少，但所有業務及地區的貸款均錄得升幅，個人銀行、保險及貿易融資業務增長良好，對未來幾季表現有利。



另一方面，同系恒生銀行公佈，派發第一次中期息0.7元，按年減少36.36%，更低於2020年疫情期間的0.8元。據統計顯示，若不計特別股息，只計每年4次的中期股息，每股0.7元是1995年以來最少。受削減派息拖累，恒生股價大跌4.8%，收報145元，為表現最差藍籌股。

恒生中期息削至0.7元



恒生指，由於新冠疫情持續影響主要市場，經濟前景不確定性及挑戰仍然存在，考慮到現時普遍不利市場因素及其對財富管理業務影響、以宏觀經濟為基準的預期信貸損失變動，及在內地房地產市場不確定和本地物業市場軟化下的資產估值，宣佈派發第一次中期股息每股0.7元。