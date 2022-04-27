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日報新聞 > 金融

萬洲首季調整前純利增35%

2022-04-27 列印
■萬洲國際表示，將繼續完善一體化產業鏈，以應對大宗商品價格飛漲。資料圖片
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萬洲國際（288）公佈2022年第一季業績，生物公允價值調整前純利3.95億美元，較去年同期增長34.8%；每股基本盈利3.08美仙：期內收入65.55億美元，按年微跌0.83%。萬洲表示，將繼續完善一體化產業鏈，以應對大宗商品價格飛漲。計及生物公允價值調整，純利5.79億美元，按年增長13.3%。
收入微跌0.83%

集團季內肉製品銷量82.8萬公噸，按年減少約1.2%。於中國銷量下跌2.5%，主要由於低原料成本環境下，大眾產品競爭加劇，加上疫情防控措施影響市場運作。集團肉製品於美國銷量下跌3.5%，於歐洲銷量則上漲20.7%。

豬肉銷量則按年增加約2.1%，至103.3萬公噸。於中國屠宰量增加及進口量下跌背景下，豬肉銷量上升6.6%；於美國及墨西哥豬肉銷量漲4.8%；於歐洲豬肉銷量下跌18.9%。
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