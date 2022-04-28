基建股受惠國策炒起 恒指反覆靠穩升11點

中央財經委員會周二召開第十一次會議，會中強調全面加強基礎設施建設，受消息刺激，A股三大指數上揚，帶動港股向上，恒指微升11點，收報19946點，成交金額1251.46億元，當中基建、資源板塊備受市場追捧。科指升65點，收報3981點；國企指數收報6786點，漲38點。



中央財經委員會周二召開第十一次會議，會議指要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，帶挈基建水泥股造好。海螺水泥（914）收升6.7%報41.7元；潤泥（1313）收漲4.9%報6.44元；中國建築（3311）升4.7%，收報9.38元；中國鐵建（1186）漲4.1%，收報5.05元；西部水泥（2233）揚2.5%，收報1.22元；時代電氣（3898）飆近21%，收報29.7元。

海底撈漲逾11%冠藍籌



藍籌股方面，海底撈（6862）急升11.4%，收報15.04元，為表現最好藍籌股；恒生銀行（011）插3.4%，收報140.1元，為表現最差藍籌股；滙控（005）績後捱沽，挫2.8%，收報48.1元。



大型科技股個別發展，京東（9618）升3.6%，收報219.8元；小米集團（1810）急升3.1%，收報11.2元；美團（3690）收升1.8%，報147.9元；騰訊（700）跌0.3%，收報334.8元；阿里巴巴（9988）收跌0.4%，報84.55元；網易（9999）跌1.2%，收報140.6元；快手（1024）上揚5%，收報60.95元。

另外，中海油（883）急升6.7%，收報10.46元；贛鋒鋰業（1772）飆12.5%，收報92.25元；舜宇光學（2382）上揚3.4%，收報110.4元。創夢天地（1119）周二暴跌52%後，宣佈回購不超過2億元股份，昨日開市後股價急彈，一度高見2.93元，收漲37.8%，報2.88元。

創夢天地擬回購急彈38%



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，市場正在消化聯儲局加快加息步伐的消息，現時港股估值較低，相信已大致消化有關消息。他預料港股短線表現較為反覆，但距離底部不遠，建議投資者可於19000左右趁低吸納，部署中長線投資。