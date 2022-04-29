阿里領漲重上二萬關 恒指期結日急升329點

港股於期指結算日，好友主導大市，恒指隨外圍向上，在阿里巴巴（9988）帶領下，恒指收升329點，報20276點，重上二萬大關，大市三日累升406點。長周末假期前夕，北水休假下，大市成交額縮減至1057.54億元。



恒指高開172點後，升幅曾縮至僅升10點，低見19956點，其後獲資金入市掃高，最多曾升340點，高見20286點，惟午後升幅一度收窄至數十點，尾市升幅再度擴大，恒指收報20276點，升329點；科指收報4066點，收升85點；國指收報6918點，收升132點。

招行彈5.7%藍籌最佳



新經濟龍頭繼續撐住大市，阿里巴巴升4.38%，收報88.25元；騰訊（700）升1.49%，收報339.8元；京東（9618）升4.46%，收報229.6元；惟創科實業（669）逆市跌2.2%，收報106.6元，為跌幅最大藍籌股。



金融板塊全線反彈，中銀香港（2388）收升1.6%，報28.95元；滙控（005）收升1.6%，報48.85元；招行（3968）急彈5.74%，收報46.95元，為表現最好藍籌股。



煤炭股繼續走強，國務院關稅稅則委員會按程序決定，自5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率，以加強能源供應保障，推進高質量發展。中國神華（1088）升8.75%，收報26.1元；兗礦能源（1171）急漲5.63%，收報22.5元；中煤能煤（1898）上揚10.2%，收報6.89元。

專家短線看法審慎



中薇證券研究部董事黃偉豪表示，短線對大市看法審慎，認為須待至下月初美國議息會議，市場才會較明朗化，另一關鍵則為內地疫情，相信大市至少要收復10天線，才能扭轉向下趨勢，料短期支持位為19900點附近。