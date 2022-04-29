中海油多賺1.3倍 派1.18元特息

中海油（883）公佈首季業績，淨利潤343.01億元（人民幣．下同），按年升131.67%；扣除非經常性損益淨利潤339.93億元，按年升135.1%；每股收益0.77元。期內營業收入908.98億元，按年升73.52%。中海油同時宣佈，向股東派發每股1.18元特別股息，中海油首席財務官謝尉志指，特別股息包括0.5元末期息，以及0.68元在港上市20周年特別息，派息比率近80%，高於不低於40%的承諾。



對於有傳該集團計劃出售英美加業務，謝尉志表示，中海油沒有受到制裁，業務亦沒有受到俄烏戰爭影響，並澄清現時並沒有計劃退出特定地區。他又稱，集團會堅持在全球佈局，不會局限於單一地區發展。

無意退出特定地區



另一方面，有傳西方國家油企向「三桶油」洽售在俄資產，謝尉志指，注意到很多西方油企宣佈退出俄羅斯業務，但目前未清楚其退出方式，而且任何資產交易需要該國政府批准，加上俄烏局勢較為複雜，對交易有很多不確定情況，現時中海油只在關注局勢發展，沒有任何計劃及行動。