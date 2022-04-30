中概股風波現轉機 恒指漲813點

外電報道，中央正與美國監管機構討論，容許對在美上市的中企進行審計底稿現場檢查，加上中共中央政治局「放風」提及，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。兩大利好消息刺激港股重上21000點，恒指曾飆900點，收報21089點，升813點，成交金額1651.16億元，不過4月計仍跌逾907點。



恒指昨日低開4點，一度跌236點，其後傳出在美中概股退市風波現曙光，加上中共中央政治局或出台利好科網股措施，恒指抽升，重上21000關，高見21176點，升900點，最終收報21089點，升813點。國指揚380點，報7298點；科指收漲404點，報4471點，大市成交1651億元。以全周計，恒指累升450點，國指累漲326點，科指則揚470點。

阿里升逾15% 越100元關



科技股領漲，阿里巴巴（9988）重上100元大關，收飆15.7%，報102.1元，為表現最好藍籌股；京東（9618）急升15.7%，收報265.6元；美團點評（3690）急漲15.5%，收報172元；騰訊（700）飆升11.1%，收報377.4元。科指成份股全線造好，表現最好為萬國數據（9698）收升18.2%，報33.75元。



另外，快手（1024）上揚近9%，收報66.75元。網易（9999）急升7.7%，收報154元；小米集團（1810）急升7.4%，收報12.2元；嗶哩嗶哩（9626）急升近13%，收報203.6元；百度（9888）升10.3%，收報130.6元；京東健康（6618）飆升7.9%，收報50.55元。

地產股腳軟 恒隆挫5%



藍籌股42升22跌，港交所（388）連升兩日，收升3.7%，報337.8元。不過，本地地產股偏軟，恒隆地產（101）收挫5%，報15.02元，為表現最差藍籌股；長建（1038）收跌1.8%，報52.85元。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，中美審計風波傳出有進展，令科網股抽升，惟若未來沒有進一步確實消息，科網股或再度回落。中央政治局會議主要探討在控制疫情的同時，令內地經濟持續增長，但認為在清零政策下，市民無法出門，難以刺激消費。他又指港股昨日絕對是短暫上升，需待聯儲局下周議息結果，恒指才有方向，短線阻力位為21200點，支持位20600點。